Уряд припинив дію «карантину вихідного дня»
Кабінет міністрів України не буде продовжувати дію «карантину вихідного дня» та наразі напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду сьогодні 2 грудня.
Після скасування дії «карантину вихідного дня» по всій території України як у вихідні, так і в будні будуть діяти обмеження «помаранчевої зони»:
обов’язкова маска в приміщеннях і громадському транспорті;
перевезення пасажирів у громадському транспорті тільки на сидячих місцях;
заборона відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку;
заборона роботи хостелів, спортзалів, закладів культури, нічних клубів;
обмеження масових заходів з розрахунку на одну людину на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей.