15:59 | 2.12.2020
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Новини Тернополя 

Уряд припинив дію «карантину вихідного дня»

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📍Кабінет міністрів України не буде продовжувати дію «карантину вихідного дня» та наразі напрацьовує найбільш збалансоване рішення стосовно можливого посилення карантинних обмежень. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду сьогодні 2 грудня.

Після скасування дії «карантину вихідного дня» по всій території України як у вихідні, так і в будні будуть діяти обмеження «помаранчевої зони»:

✅ обов’язкова маска в приміщеннях і громадському транспорті;

✅ перевезення пасажирів у громадському транспорті тільки на сидячих місцях;

✅ заборона відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку;

✅ заборона роботи хостелів, спортзалів, закладів культури, нічних клубів;

✅ обмеження масових заходів з розрахунку на одну людину на 20 квадратних метрів і не більше 100 людей.

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