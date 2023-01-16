Підприємства Тернопільщини сплатили майже 71,2 млн грн рентних платежів

Упродовж 2022 року юрособи Тернопільської області перерахували до бюджетів 71,17 млн грн рентної плати. Приріст до очікуваних надходжень склав 6,1 відс. або 3,95 млн грн додатково.

Зокрема, за спеціальне використання лісових ресурсів суб’єкти господарювання сплатили 22,66 млн гривень. За спеціальне використання води вони перерахували 10,37 млн гривень. Ще 109 тис. грн надійшло за користування радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за користування надрами склала 38,09 млн гривень.

Нагадаємо, що рентна плата – загальнодержавний податок, який справляється в Україні за користування природними ресурсами. Його надходження є внеском бізнесу в економічний розвиток країни загалом, так і регіону зокрема.