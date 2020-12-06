Підприємство «Бучачагрохлібпром» за 11 місяців сплатило майже 160 млн грн податків

За 11 місяців 2020 року одне з найуспішніших аграрних підприємств Тернопільщини – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» сплатило податків на загальну суму 159,5 млн грн.

Компанія виплатила 27,3 млн грн податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати, 9,7 млн грн податку з доходів фізичних осіб з орендної плати, 3,9 млн грн військового збору, 39,2 млн грн єдиного соціального внеску, 7,1 млн грн. місцевих податків, а також 72,3 млн грн. податку на додану вартість.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, пріоритет компанії – легальна праця та гідна заробітна плата.

– Підприємства, до яких я дотичний, стовідсотково сплачують усі податки та збори. Абсолютно усі працівники в нас легалізовані, зарплату платимо відкрито і прозоро. Жоден банк у світі не дасть ні копійки великого кредиту, якщо підприємство веде «чорну» бухгалтерію. Тому ми принципово працюємо відкрито, – зазначив Петро Гадз.

За аналогічний період фонд оплати праці у ТзОВ «Бучачагрохлібпром» склав 153,6 млн грн, у тому числі за листопад – 16,1 млн грн. Середньомісячна заробітна плата на підприємстві становить 16 482 грн. Середньооблікова кількість працюючих – 980 осіб. У 2020 році було створено 150 додаткових робочих місць.