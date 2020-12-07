На Тернопільщині є вакансії для військових

Щороку 6 грудня ми відзначаємо День Збройних сил України. Саме завдяки військовослужбовцям цих Сил ми сьогодні маємо мирне небо на території всієї країни, крім зони АТО (ООС). Військовий – професія почесна!

Станом на 04 грудня 2020 року на Тернопільщині актуальними є 65 пропозицій військової служби за контрактом. Так, військова частина А3215, яка знаходиться в м. Тернополі, має 64 вакансії за професіями: радіотелефоніст, гранатометник, навідник, стрілець, командир відділення, командир взводу, старшина, водій автотранспортних засобів, технік, начальник майстерні, оператор, кухар. Також водія автотранспортних засобів для працевлаштування в м. Тернополі шукає Іміджево-видавничий центр Національної Гвардії України.

Військовослужбовцям пропонують 10-13 тис. грн заробітної плати на місяць, безкоштовне харчування в обід або триразове – в добовому наряді, санаторно-курортне лікування, безплатний проїзд усіма видами транспорту для учасників бойових дій, безоплатне одержання ліків та лікарських засобів, 75% знижка плати за користування комунальними послугами для учасників бойових дій.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості.

Відділ інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості (телефон 23-49-77).

Відділ організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Тернопільського ОЦЗ (телефон 22-02-01)