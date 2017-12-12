У Підволочиську почали “зникати” сміттєві баки

У соціальних мережах б`ють на сполох: Підволочиськ тоне в смітті.

Як пишуть користувачі, в Підволочиську приватне підприємство, яке спеціалізується на вивезенні твердих побутових відходів, “згортає” роботу. Найімовірніше, це сталося тому, що мало місцевих укладали договори на вивезення сміття.

“Є така чутка, нібито, мало людей платили (нас нєма дома, ми тут не живемо), от і ходив Гавришко до мера за списками проживаючих, та отримав кукіш, — пише користувач . — А мер хотів взяти тернопільського перевізника, тільки ціну почув, і передумав. В Тернополі працівники-мусорщики по 10 тисяч отримують, і це не брехня. А ми по скільки за мусор платили? І Меркурій ще й сам мав людей ловити”.

Ще однією причиною відмови ПП “Меркурій” обслуговувати Підволочиськ називають те, що місцеві не вміють сортувати сміття і кидають в контейнери не призначені для цього предмети — наприклад, будматеріали, траву, гілля дерев.

Згорнувши діяльність, підприємство забирає в міста й сміттєві контейнери. Не важко здогадатися, яким виглядатиме місто після новорічних свят.