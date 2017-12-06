У Підволочиську залишилося лише два будинки, яких ще не зачепила реконструкція

Красиве ж було місто? У Підволочиську залишилося два будинки, яких ще не зачепила реконструкція. Місто з 550-річною історією доживає останні роки. Це талант – нищити. Напевне, у мене ніколи не буде красивої серії про Півдолочиськ. Архітектура ж — це душа міста, на жаль, душа нашого міста нас покидає. Я встиг пожити в бідному, але милому місті… Діти мої, на жаль, будуть жити в руїні і з яскравих спогадів про місто у них буде тільки пам’ять про різнокольорову рекламу…

Сергій Гіс.

Джерело: соцмережі

Фотодобірка Сергія Гіса.