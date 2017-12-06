Новини Тернополя 

Житель Лановецького району після сварки з дружиною вирішив спалити все нажите власними заробітками

Irena 15 Views Прокоментуй!

На Тернопільщині чоловік після сварки із дружиною підпалив килимок та диван у хаті, після чого подався палити хлів.

Про це повідомляє ГУ НП в Тернопільській області.

Інцидент трапився 4 грудня близько 13:00 год. у селі Борсуки Лановецького району.

Виявилося, що пожежі передувала сварка подружжя. Чоловік настільки сильно розізлився на дружину, що вирішив спалити все нажите власними заробітками.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

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