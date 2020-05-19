Підволочиська центральна районна лікарня — єдина в області, яка не має ліцензії

Дія перехідної ліцензії даного лікувального закладу на медичну практику завершилася ще 11 травня. Відповідно, заклад не зможе укласти договір про медичне обслуговування населення з НСЗУ й отримувати оплату за надання медичних послуг в рамках програми медичних гарантій. Як пояснює головний лікар Підволочиської центральної районної лікарні Петро Маховський, пакет документів ліцензійна комісія вже декілька разів повертала, оскільки були виявлені певні помилки. На даний час документи досі перебувають на розгляді у ліцензійної комісії, повідомляє прес-служба ОДА.

Разом із тим Петро Маховський запевняє: гроші на зарплати для медиків є, аванс за травень вже виплатили.

«Вже понад тиждень персонал працює без відповідного спеціального дозволу на здійснення даної діяльності і це неприпустимо. Вважаю, виною цьому є халатність головного лікаря. Він ставить під загрозу навіть ту ж саму виплату за квітень 300% надбавки лікарям, які боролися з COVID-19», — каже очільник Володимир Труш.



Головний лікар запевнив, що вже до кінця тижня документ буде отриманий.