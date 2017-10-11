Почаївська лавра на сесію міської ради звезе “тітушок”, щоб депутати виділили їй землі?

12 жовтня відбудеться засідання Почаївської міської ради, під час якого депутати планують передати землю, на якій розташована Почаївська лавра, в безоплатне і постійне користування «духовенству» з Московського патріархату, якому поки що належить лавра. Про це повідомляють активісти “Правого сектору”.

Привласнити землю московські агенти пробують вже давно, але кожного разу, завдяки тиску громадських активістів, Почаївська міська рада не може проштовхнути це рішення.

12 жовтня чиновники роблять ще одну спробу. Для створення видимості того, ніби це рішення підтримує народ, московські попи мають намір під виглядом «вірян» привезти на сесію представників власних охоронних фірм та інших суб’єктів, зусиллями яких хочуть забезпечити успішність голосування. Лише активна протидія громадських організацій та активістів, а також всіх небайдужих людей, зможе завадити їм відібрати в народу землю.

Нагадуємо, що станом на сьогодні Почаївська лавра фактично перетворилась на центр сепаратизму та діяльності московської агентури на території Західної України, оскільки вже багато років захоплена Московським патріархатом, який є інструментом пропаганди і поширення впливу Москви на Україну. Допоки Московський патріархат діє на території України, до тих пір Москва через нього проштовхує небезпечні ідеї та настрої, дестабілізує українське суспільство з метою розколу і взяття частини народу під свій контроль.

Щоб вирішити цю проблему, патріотичні українські сили в лиці «Правого сектору» більше трьох років тому почали повномасштабну кампанію, спрямовану проти Московського патріархату, на захист української церкви і єдності нашого народу.

Недавно до цієї кампанії приєднались й інші громадські організації. Зусиллями НВР «Правий сектор» вже кілька десятків церковних громад на всій території України (особливо активно – в Тернопільській області) перейшли з Московського патріархату в Київський. Але позиції московської церкви все ще доволі сильні, особливо центри її «української» філії – Києво-Печерська і Почаївська лаври.

Для повної нейтралізації МП потрібне залучення широких суспільних верств і, що важливо, державної влади, яка поки що не дуже активно допомагає в цій справі.