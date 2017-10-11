Децентралізація – це ресурси та можливості, а разом з тим велика відповідальність, – Роман Казновецький

Розвиток об’єднаних територіальних громад, механізми проведення реформ, питання відбудови інфраструктури, реформування медицини, освіти та інших сфер, ремонт доріг, реконструкція об’єктів соціальної інфраструктури. На ці та інші актуальні аспекти процесу децентралізації представники місцевих громад мали можливість почути вичерпну інформацію від Віце-прем’єр-міністра, Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка.

У заході, який пройшов у Києві, взяли участь представники місцевого самоврядування з Тернопільської області. Міський голова м. Ланівці Роман Казновецький («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), який є кандидатом на посаду голови Лановецької ОТГ порушив питання проблеми первинної ланки медичної допомоги, її розвиток і майбутнє під час створення Лановецької об’єднаної територіальної громади.

– «Основне завдання стоїть, як втримати первинну ланку медицини, як розвинути, як надати якісну послугу людям. Я хотів почути детальну інформацію щодо оплати праці лікарям, як після реформи, так і на даний момент. Адже зараз в районі є заборгованість по первинній ланці. Цікаво, як реформи вплинуть на виправлення цієї ситуації. Щодо реформування медицини залучають і досвід Грузії і є реальні проекти, які ми можемо реалізувати. Обговорили також питання фінансування ремонту доріг. Хочу відмітити, що із 1 січня 2018 року на поліпшення дорожнього покриття громади будуть іти кошти у розмірі 35%, які акумулюються у дорожньому фонді.

– Який основний меседж ви почули для себе на зустрічі?

– Децентралізація – це невідворотний процес. Це повноваження і ресурси та можливості, а разом з тим велика відповідальність. Відповідно важливо знати усі нюанси проведення реформ. На цій зустрічі ми отримали відповіді на актуальні для нас запитання.