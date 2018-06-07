У Тернополі подешевшала черешня

На центральному ринку Тернополя від початку червня вітчизняна черешня встигла подешевшати на 50 %.

Станом на сьогодні, українська ягода пропонується в дуже широкому діапазоні цін, залежно від калібру та якості. Приміром, не надто солодку черешню із Закарпаття нині продавали по 20 грн за кг. Ще кілька днів тому вона вартувала від 30 до 45 грн.

Торік перша вишня від українського виробника на ринку з’явилася лише в другій половині червня. Ягода не вродила через несприятливі погодні умови. Коштувала в межах 30 грн за кг.