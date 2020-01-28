Поки чоловік з Тернопільщини служив в зоні бойових дій, банк нараховував йому величезний борг

Поки чоловік служив в зоні бойових дій на Сході України, банк нараховував заборгованість по кредиту. Як результат борг зріс удвічі. Проте, таке нарахування є незаконним і здійснюватись не може. Вийти з складної ситуації допоміг адвокат системи безоплатної правової допомоги Юрій Захарчук.

Банк у 2016 році надав клієнту центру кредит в розмірі 40000 гривень, у вигляді встановленого кредитного ліміту на картковий рахунок, що пізніше був збільшений. Банк звернувся до суду із позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі понад 75 тисяч гривень, що включала в себе заборгованість за кредитом, заборгованість за відсотками за користування кредитом, заборгованість за пенею, та штраф.

Звичайно, взяті особою зобов’язання мають виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства. Проте, клієнт центру не мав змоги їх виконати, оскільки безпосередньо брав участь в антитерористичній операції, що підтверджено наданими ним документами. Згідно військового квитка, наш клієнт в період нарахування більшої частини боргу брав участь у бойових діях в АТО там має статус учасника бойових дій.

Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, передбачено, що військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

Відтак, завдяки професійним діям адвоката, позов банку задоволено лише в частині стягнення 19228,61 гривень тіла кредиту та відмовлено у стягненні відсотків за користування кредитом, заборгованості за пенею та штрафу.