У Тернополі собака накинулася та покусала дитину, яка хотіла її погладити

На дев’ятирічного вихованця дитячого будинку напала собака. Нещастя трапилося 28 січня близько 11:30. Про це повідомляють у поліції області.

За попередньою інформацією, хлопчик йшов до школи, коли побачив на дитячому майданчику одного із будинків прив’язану до лавки собаку породи Хаскі.

Він хотів погладити тварину, але остання накинулася на дитину, вкусила за руку, а потім ще й за обличчя. На момент нещастя власників тварини поруч не було.

Перехожі викликали швидку. Люди, які мешкають в даному будинку кажуть, що це вже не вперше дана собака кидається та кусає дітей. Господарі тварини за кордоном. Хаскі вигулює родичка, але вона не може втримати тварину.

Потерпілого госпіталізували до лікарні та готують до операції. На місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.