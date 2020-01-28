40 тисяч вареників передала Байковецька громада українським захисникам

На минулих вихідних у селах Байковецької об‘єднаної територіальної громади працювала «Фабрика Різдвяного вареника», яка цьогоріч встановила рекорд – 40 тисяч вареників!Жителі сіл громади зібралися, щоб наліпити вареників, які передали для українських військових, які зараз боронять кордон нашої держави.

За словами Байковецького сільського голови Анатолія Кулика, загалом в рамках акції зліплено понад 40 тисяч вареників. Така акція в громаді відбулася уже вчетверте.

– В цьому році Байковецька громада зросла до 10 сіл, тому зібрати усіх бажаючих ліпити вареники для нашої «Фабрики…» в одному місці було складно, відтак прийнято рішення провести цю акцію у кожному селі громади окремо. Планували зліпити 2020 вареників – як символ Нового року, а вийшло більше 40 тисяч штук!

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