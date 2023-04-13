Поліцейські застерігають: оголошення про продаж товарів в Інтернеті за низькою ціною можуть бути шахрайською пасткою

Майже 9 тисяч гривень перерахував за дрова невідомому продавцеві житель Тернопільського району. Проте товару не отримав і гроші йому не повернули.

Як встановили правоохоронці, потерпілий в одній з соцмереж знайшов оголошення про продаж дров. Зв’язався з продавцем, який сказав, що відправить товар після оплати. Чоловік перекинув на банківську картку незнайомця гроші. Після цього зловмисник більше не виходив на зв’язок.

За даним фактом співробітники Збаразького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають слідчо-оперативні заходи щодо встановлення особи афериста.

Правоохоронці звертаються до громадян: бути максимально обережними при здійсненні покупок через Інтернет. Занадто низька ціна на виставлений товар – це одна із ознак шахрайського оголошення. Найкращий спосіб не потрапити у тенета аферистів – не купувати дистанційно і в жодному разі не переказувати ні завдаток, ні передоплату. Користуйтеся послугами лише перевірених продавців та розраховуйтеся за товар лише після його отримання.