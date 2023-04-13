19:39 | 13.04.2023
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Пропонував хабар поліцейським за перевезення лісопродукції без документів – судитимуть жителя Кременеччини

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Прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, обвинуваченого у пропозиції і наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у м. Шумськ Кременецького району поліцейські зупинили КАМАЗ із причепом, навантаженим частково промаркованою деревиною, без відповідних документів. З метою уникнення перевірки про походження лісопродукції  пасажир вищевказаного автомобіля запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду та поклав на переднє пасажирське сидіння поліцейського автомобіля 300 євро. Правоохоронці задокументували злочин. Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.
Досудове розслідування за фактом незаконного перевезення вищевказаним громадянином лісопродукції ще триває.

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