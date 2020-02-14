Щоб купити “Казковий автомобіль” у Тернополі проведуть благодійні “покатушки”
“Благодійні покатушки” проведуть у Тернополі 19 лютого на підтримку акції “Казковий автомобіль” — купівля авто для дітей з інвалідністю.
Це хороша можливість весело та з користю провести час, а окрім цього – зробити добру справу.
Коли?📅 19 лютого (середа)
О котрій?⏰ З 17:00 до 20:00
Де?🗺️ Savich-Park (вул. Тарнавського 22а)
Скільки вартує?💰 100 грн = вартість диску📀, який Ви отримуєте у подарунок🎁 + 1 тюб для катання!
Усі зібрані кошти будуть спрямовані на купівлю автомобіля для дітей з інвалідністю.
Ініціатор: Олена Мудра;
Організатори: Віталій Кирилів — Savich-Park; Ірина Мацко та Олександр Хома — ГО Творчий простір ОРЕЛІ.