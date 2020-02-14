Щоб купити “Казковий автомобіль” у Тернополі проведуть благодійні “покатушки”

“Благодійні покатушки” проведуть у Тернополі 19 лютого на підтримку акції “Казковий автомобіль” — купівля авто для дітей з інвалідністю.



Це хороша можливість весело та з користю провести час, а окрім цього – зробити добру справу.



Коли?📅 19 лютого (середа)

О котрій?⏰ З 17:00 до 20:00

Де?🗺️ Savich-Park (вул. Тарнавського 22а)

Скільки вартує?💰 100 грн = вартість диску📀, який Ви отримуєте у подарунок🎁 + 1 тюб для катання!



Усі зібрані кошти будуть спрямовані на купівлю автомобіля для дітей з інвалідністю.



Ініціатор: Олена Мудра;

Організатори: Віталій Кирилів — Savich-Park; Ірина Мацко та Олександр Хома — ГО Творчий простір ОРЕЛІ.

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