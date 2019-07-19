Польська молодь прибрала кладовище у Чорткові

Три роки поспіль польська молодь у рамках акції «Могилу прадіда врятуй від забуття» приїжджає прибирати цвинтар у селі Лисівці в Заліщицькому районі на Тернопільщині.

Під час кожного візиту в Лисівці, як зазначає голова Польсько-українського культурно-освітнього товариства імені Адама Міцкевича Марія Пустельник, волонтери відвідують теж Чортків, де разом із членами організації прибирають поховання польських легіонерів на міському кладовищі та інші польські поховання.

Цього року спільне прибирання на могилах легіонерів відбулося 13 липня. У ньому взяли участь учні Комплексу агротехнічних шкіл у Божкові (Нижньосілезьке воєводство) з учителем Петром Учкєвичем та керівником групи Ришардом Мулєком, члени Польсько-українського культурно-освітнього товариства імені Адама Міцкевича, учителі та учні суботньої школи, що діє при цій організації.

«Не було ще випадку в Чорткові, щоб вони самі там прибирали», – каже Марія Пустельник. До речі, саме завдяки її старанням у 2007 р. було впорядковано ту частину міського цвинтаря в Чорткові, де розташовані поховання польських легіонерів. Тепер тут потрібно лише підтримувати порядок. Натомість у Лисівцях, за її словами, волонтери мають ще дуже багато роботи.

Під час відвідин Чорткова польські волонтери завдяки Олександру Хотюку, голові громадської організації «Центр розвитку молодої громади та міжнародного партнерства «Ініціатива», зустрілися з представниками міської та районної влади, місцевими журналістами й обговорили, зокрема, можливість підписання договору про співпрацю.

Акцію «Могилу прадіда врятуй від забуття» започаткувала у 2009 р. журналістка Гражина Орловська-Сондей із Вроцлава. Щороку групи волонтерів вирушають в Україну, щоб упорядкувати занедбані польські кладовища.

Олександра ШАРОВСЬКА,

учениця суботньої школи при Польсько-українському культурно-освітньому товаристві імені Адама Міцкевича