У Теребовлі відкриють тимчасову переправу поруч з мостом

Завершили влаштовувати основу дорожнього одягу на підходах до мосту в Теребовлі

У межах реконструкції мосту на 354 кілометрі траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече ми замінили ключові міські комунікації від реконструйованого мосту до перехрестя трас М-19 та Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів. Зокрема, замінили водопровідні мережі, проклали нову дощову каналізацію і змінили схему підключення комунікацій. Тепер влаштовуємо «з нуля» дорожній одяг.