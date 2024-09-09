У Теребовлі відкриють тимчасову переправу поруч з мостом
Завершили влаштовувати основу дорожнього одягу на підходах до мосту в Теребовлі
У межах реконструкції мосту на 354 кілометрі траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече ми замінили ключові міські комунікації від реконструйованого мосту до перехрестя трас М-19 та Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів. Зокрема, замінили водопровідні мережі, проклали нову дощову каналізацію і змінили схему підключення комунікацій. Тепер влаштовуємо «з нуля» дорожній одяг.
Напередодні підрядна організація завершила працювати над основою дороги. Сьогодні стартує нанесення шарів асфальтобетонного покриття.
Плануємо, що у четвер, після влаштування нижніх шарів покриття, зможемо відкрити проїзд тимчасовою переправою поруч з мостом.
Паралельно не зупиняються роботи на опорах мосту через річку Гнізна. Підрядна організація забетонувала шафові стінки на опорі №3.