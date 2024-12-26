Понад 100 тис. адміністративних послуг отримали платники податків Тернопільщини за 11 місяців

Упродовж січня-листопада 2024 року фахівці структурних підрозділів ГУ ДПС у Тернопільській області надали 100390адміністративних послуг. Це майже на 10 тисяч послуг більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Варто зазначити, що майже 69% наданих послуг припадає на працівників ДПІ та управління податкових сервісів. Так, вони за 11 місяців надали платникам понад 67 тис. адмінпослуг.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займають послуги з видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків, які були надані 41096 фізичним особам (41%), надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків, яка була надана майже 17,5 тис. фізичним особам(17,4%), витягів з реєстру платників єдиного податку – 8615(8,6%), реєстрації платників єдиного податку – 5546 (5,5%).