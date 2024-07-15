Понад 22 млн грн заборгованої зарплати виплатили працівникам Тернопільщини

З початку року працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 9 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Внаслідок проведеної роботи по 7 підприємствах ліквідована заборгованість із заробітної плати на суму понад 6,2 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – на суму 1,1 млн грн та з єдиного внеску – понад 1 млн гривень.

Окрім цього, проведена індивідуальна роз’яснювальна робота із керівниками 40 підприємств, за наслідками якої 34 з них погасили заборгованість із заробітної плати на суму 16,2 млн грн, з податку на доходи фізичних осіб – 4,2 млн грн, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – майже 3,8 млн гривень.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Так, у січні-червні на засіданнях комісій заслухано керівників 124 підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 113 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 195,7 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 271,7 тис. грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань й по 585 підприємствах та організаціях області. За результатами проведеної роботи 517 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло понад 4,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб та майже 5,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Також варто зазначити, що завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками лише у червні прийнято 3490 працівників.