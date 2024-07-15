Катерина Поліщук «Пташка», яка пройшла Азовсталь, публічно звернулася до Зеленського з проханням відсторонити від обов’язків комбрига 59 ОМПБр Богдана Шевчука.



«Пташка» повідомила, що вона більше року перебувала у зоні ведення бойових дій пліч-о-пліч з 59 ОМПБр ім. Якова Гандзюка під командуванням славнозвісного Сухаревського Вадима та Стеценка Максима. Але з квітня цього року бригадою поставили командувати Богдана Шевчука, адже той має родинні зв’язки з військовим керівництвом.



«Прошу Вас, пане Верховний Головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх «незгодних» командирів», – заявила Поліщук.



Поліщук зазначає, що через нелюдське та непрофесійне ставлення Шевчука вона змушена припинити співпрацю з цією славнозвісною бригадою.

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