Понад 356 млн грн податку на нерухоме майно отримали місцеві бюджети Тернопільщини

Упродовж січня-листопада цього року власники нерухомості сплатили до бюджетів тергромад області 356 млн 483,8 тис. грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це майже на 72,4 млн грн (+25,5%)більше, ніж за 11 місяців минулого року.

Зокрема, власники нерухомості – юридичні особи спрямували на розвиток територіальних громад краю 147,4млн грн податку на нерухоме майно, що на 7,3 млн грн більше за відповідний період минулого року.

Жителі області – фізичні особи перерахували за нерухомість протягом 11 місяців цього року майже 209 млнгрн цього платежу. Це на 62 млн грн більше, ніж було сплачено упродовж січня-листопада 2023 року.

Нагадаємо, надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів, тож є одним з важливих бюджетоформуючих платежів громад. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за 1 квадратний метр.