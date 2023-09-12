Понад 675 млн грн податку на прибуток сплатили підприємства Тернопільщини

За вісім місяців цього року платники податків – юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 675,3 млн грн податку на прибуток підприємств. Ця сума перевищує минулорічні показники за аналогічний період на 277,6 млн грн, тобто на 70 відсотків.

При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 607 млн грн податку на прибуток, а до бюджетів територіальних громад – 68,3 млн гривень.

Упродовж січня-серпня цього року до загального фонду зведеного бюджету платники також спрямували 9,4 млн грн частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 11.3 млн гривень.

Нагадаємо, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.