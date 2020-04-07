На період карантину в місті фактично зачинені усі приватні стоматологічні кабінети. З екстренними випадками тернополяни можуть звернутися тільки у дві державні клініки.

Один із давніх законів підлості каже: “Зубний біль зазвичай починається вночі на суботу”. Але в теперішній реальності він втратив актуальність. Влада Тернополя ввела тимчасове обмеження на надання стоматологічних послуг, тому “ніч суботи” в нашому місті тепер триває 24/7 як мінімум до 24 квітня. Аргумент влади: надання стоматологічних послуг людині з коронавірусом, небезпечне, позаяк вона може навіть не підозрювати, що інфікована. Як свідчить сумний досвід Тернопільської області, лікарів коронавірус теж не оминає. Нагадаємо, у березні його виявили у лікаря-стоматолога з Тернополя, який перед цим відвідав Австрію. Він був шостим, в кого на Тернопільщині діагностували COVID-19. Станом на 7 квітня — у Тернопільській області 168 хворих коронавірусом.

Рішення про невідкладність у кожному конкретному випадку приймає лікар-стоматолог.

Людям з гострим зубним болем наразі можуть допомогти тільки у Тернопільській міській стоматологічній поліклініці, яка розташована за адресою, вул. Шухевича, 10-12, або у Тернопільській міській стоматологічній поліклініці №1 (вул. Князя Острозького, 6). З рештою зубних проблем зачекайте до закінчення карантину — каже міська влада.

Тим часом приватні стоматологи поставлені перед вибором: допомогти пацієнту і порушити закон, або ігнорувати його, залишаючись законослухняними. Не секрет, коли, наприклад, йдеться про стерилізацію інструментів: вона на найвищому рівні саме в приватних клініках. Бо тут остерігаються усіх хвороб, а не лише коронавірусу, який, на відміну від, наприклад, гепатиту, гине у перші ж хвилини дезінфекції. Як бути з пацієнтами, яким необхідно провести корекції та маніпуляції із пластинками та брекет-системами, або зняти післяопераційні шви? Наразі невідомо.

Чи справляються із навантаженням стоматологи у державних лікарнях і як у них із захистом, ми з’ясували на прикладі роботи хірурга-стоматолога Тернопільської міської стоматологічної поліклініки Юрія Руса.

У принципі із напливом справляємося, — розповів “Погляду” Юрій Теодорович. — Засобів захисту у нас достатньо, тим паче щодня отримаємо все нові і нові засоби. Я, як лікар із 45-річним стажем, можу сказати, що забезпечений усім необхідним. Стерилізуємося кожної години, часто обробляємо усі поверхні. До нас в основному зараз звертаються пацієнти із гострим болем та ускладненнями. Сьогодні обласна лікарня відмовляється від пацієнтів, мусимо рятувати їх ми. Поки що справляємося. Дякувати Богу, здоров’я дозволяє. У наші поліклініці наразі є 4 стоматологи-хірурги і 22 терапевти, в умовах карантину чергуємо по тижню.



Ірина Гайсюль.