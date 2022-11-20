Популярна торгова марка з Бучача «Семеро козенят» відкрила у Тернополі магазин-кав’ярню

Ще одна крамниця крафтових сирів з козячого та коров’ячого молока «Семеро козенят» з’явилася у Тернополі.

Однак це не просто магазин, а – світла та затишна кав’ярня, де можна поласувати теплим напоєм і свіжою випічкою. Відкрили її на вулиці Шептицького 4А/5 (навпроти «Арт-декор»).

В асортименті крамниці – козячі і коров’ячі сири, десерти з них, круасани, тістечка, торти, натуральні соки і пюре, сирні дошки та інше.

Засновниця торгової марки «Семеро козенят» Лілія Прокіпчук каже, в основі продукції – свіже високоякісне молоко кіз та корів, яких компанія утримує на власних фермах.

– Наша команда – найкращі фахівці у галузі сироваріння. Наш сир – незвичний, адже щодня «Семеро козенят» працює над створенням чогось нестандартного, а головне – смачного та корисного! – наголосила Лілія Прокіпчук. – Зимовий період для мене по-особливому казковий. Тому я вирішила створити спеціальну лінійку сирів, які смакують восени та взимку. Вони вже представлені у наших магазинах.

Заснували «Семеро козенят» у Бучачі два роки тому. За цей час торгова марка вже встигла здобути прихильність любителів сирів по всій Тернопільщині та за її межами.

– Оскільки за професією я кондитер, то вирішила, що можу застосувати свої навики і в сироварінні. Так виникла ідея відкрити не просто магазин, а кав’ярню, де можна посмакувати випічкою із козячого та коров’ячого сиру і молока. Війна змінила плани усіх українців, але я вирішила не відкладати мрію на завтра. Україна потребує нашої підтримки. Якщо б кожен підприємець зараз боявся працювати, вся економіка зупинилася б, – зауважила Лілія Прокіпчук.