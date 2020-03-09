Кількість смертей від коронавірусу у Китаї та світі за минулу добу зросла з 3595 до 3829 (+234 за добу).



Китай – 3119 померлих (+22 за добу),

за межами Китаю – 710 (+212, історичний максимум)

з них:

Італія – 366 (+133 за добу),

Іран – 194 (+49),

Південна Корея – 52 (+6)

США – 22 (+3),

Франція – 19 (+3),

Іспанія – 17 (+7),

Японія – 15 (+2),

Ірак – 6 (+2),

Великобританія – 3 (+1),

Нідерланди – 3 (+2),

Гонконг – 3 (+1),

Швейцарія – 2 (+1),

Австралія 2,

Тайвань – 1,

Філіппіни – 1,

Тайланд – 1,

Аргентина – 1,

Єгипет – 1 (+1),

Сан Марино – 1 (+1).



Нові інфіковані в Китаї: +40.

Загалом хворих в Китаї: 80735.

Одужали в Китаї: 58717 (+1652).



Загалом кількість хворих у світі: 110,3 тис., з них одужали – 62,4 тис.



Отже,

1. Поширення коронавірусу в Китаї майже зупинилося. Плюс 40 інфікованих за минулу добу – і лише 22 померли. Загалом вже понад 70% хворих у Китаї одужали.



2. Відсоток смертності коронавірусу на сьогодні становить 3,47%, якщо рахувати від всієї кількості інфікованих.

Але майже 48000 ще хворіють, тому оперувати цифрою не зовсім коректно. (Тим більше некоректно казати про 2%, як полюбляють наші можновладці). Смертність від звичайного грипу у світі становить менше 1%.



3. Кількість нових заражених у Китаї днем раніше була 44, а за межами Китаю – понад 3500.

Лідер за кількістю інфікованих наразі Італія – більше 1200 за добу. У Ірані більше 700 за добу. У Франції – більше 300. У Південній Кореї – більше 200. У Німеччині і США – більше 100 нових інфікованих за добу.



4. У світі кількість інфікованих за минулу добу приросла приблизно на 4,1 тисячі, а кількість тих, що одужали – на 4,8 тисяч.

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