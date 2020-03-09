Поширення коронавірусу в Китаї майже зупинилося
Кількість смертей від коронавірусу у Китаї та світі за минулу добу зросла з 3595 до 3829 (+234 за добу).
Китай – 3119 померлих (+22 за добу),
за межами Китаю – 710 (+212, історичний максимум)
з них:
Італія – 366 (+133 за добу),
Іран – 194 (+49),
Південна Корея – 52 (+6)
США – 22 (+3),
Франція – 19 (+3),
Іспанія – 17 (+7),
Японія – 15 (+2),
Ірак – 6 (+2),
Великобританія – 3 (+1),
Нідерланди – 3 (+2),
Гонконг – 3 (+1),
Швейцарія – 2 (+1),
Австралія 2,
Тайвань – 1,
Філіппіни – 1,
Тайланд – 1,
Аргентина – 1,
Єгипет – 1 (+1),
Сан Марино – 1 (+1).
Нові інфіковані в Китаї: +40.
Загалом хворих в Китаї: 80735.
Одужали в Китаї: 58717 (+1652).
Загалом кількість хворих у світі: 110,3 тис., з них одужали – 62,4 тис.
Отже,
1. Поширення коронавірусу в Китаї майже зупинилося. Плюс 40 інфікованих за минулу добу – і лише 22 померли. Загалом вже понад 70% хворих у Китаї одужали.
2. Відсоток смертності коронавірусу на сьогодні становить 3,47%, якщо рахувати від всієї кількості інфікованих.
Але майже 48000 ще хворіють, тому оперувати цифрою не зовсім коректно. (Тим більше некоректно казати про 2%, як полюбляють наші можновладці). Смертність від звичайного грипу у світі становить менше 1%.
3. Кількість нових заражених у Китаї днем раніше була 44, а за межами Китаю – понад 3500.
Лідер за кількістю інфікованих наразі Італія – більше 1200 за добу. У Ірані більше 700 за добу. У Франції – більше 300. У Південній Кореї – більше 200. У Німеччині і США – більше 100 нових інфікованих за добу.
4. У світі кількість інфікованих за минулу добу приросла приблизно на 4,1 тисячі, а кількість тих, що одужали – на 4,8 тисяч.