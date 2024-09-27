Суд наклав арешт на майно керівника господарства «Масарівські липки» Богдана Липки та його дружини

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно керівника фермерського господарства «Масарівські липки» Богдана Липки та його дружини. НАБУ і САП підозрюють його у причетності до завдання 8,3 млн грн збитків Чортківському комбінату хлібопродуктів.

Таке рішення ще 27 травня ухвалив ВАКС, яке частково змінила Апеляційна палата ВАКС ухвалою від 22 серпня, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, суд наклав арешт на майно Липки та його дружини, а саме: будівлі та споруди; 90% статутного капіталу ПП «Чагар»; 99,6% статутного капіталу ПП «Май Чікен»; автомобіль марки Toyota Auris; земельну ділянку площею 1,5327 га, розташовану на території Котівської сільської ради Чортківського району Тернопільської області; земельну ділянку площею 0,9323 га, розташовану на території Оришківської сільської ради Чортківського району Тернопільської області; земельну ділянку площею 0,808 га, розташовану на території Оришківської сільської ради Чортківського району Тернопільської області; автомобіль LEXUS RX 200Т; автомобіль марки DAF CF 75.250; два автомобілі MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI.

Представник дружини Липки подав апеляційну скаргу. Суд скасував арешт половини кожної земельної ділянки та автомобілів LEXUS RX 200Т, DAF CF 75.250 і MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI.

Раніше антикорупційний суд застосував запобіжний захід до Липки у виді застави. На нього також поклали наступні обов’язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися за межі території України без дозволу; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з визначеними особами; не відвідувати приміщення, дільниці та орендовані площі ДП «Чортківський КХП»; здати на зберігання закордонні паспорти.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру екскерівнику Чортківського комбінату хлібопродуктів та ще двом особам у розтраті 8,3 млн грн. За версією слідства, у жовтні 2018 року директор хлібокомбінату за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи. На підставі цього комбінат сплатив частину вартості продукції, яку так і не отримав. Сума збитків – 8,3 млн грн.