15:04 | 5.11.2024
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Пожежа на Шумщині забрала життя

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Учора, 4 листопада, у селі Людвище Шумської ТГ Кременецького району сталася пожежа, що забрала життя чоловіка 1974 року народження. Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу локалізовано, врятовано дві сусідні споруди. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

З’ясовуються причини пожежі та сума збитків.

🔸 ДСНС закликає: у холодний період перевіряйте справність електроприладів і не залишайте обігрівачі без нагляду. Пам’ятайте: обачність може врятувати життя! 

 

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