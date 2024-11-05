Пожежа на Шумщині забрала життя

Учора, 4 листопада, у селі Людвище Шумської ТГ Кременецького району сталася пожежа, що забрала життя чоловіка 1974 року народження. Завдяки злагодженим діям рятувальників пожежу локалізовано, врятовано дві сусідні споруди. Повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.



З’ясовуються причини пожежі та сума збитків.



ДСНС закликає: у холодний період перевіряйте справність електроприладів і не залишайте обігрівачі без нагляду. Пам’ятайте: обачність може врятувати життя!