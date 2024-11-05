На Тернопільщині в ДТП травмувалась пасажирка одного з автомобілів

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 листопада на автодорозі М-19 поблизу сел. Дружба Микулинецької територіальної громади. Близько 13.30 годин водій автомобіля «ВАЗ-2101», не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем «Chery».

Внаслідок аварії травмувалась пасажирка «копійки», 70-річна жителька сел. Микулинці. Потерпілу, з травмою голови та переломом ребер, госпіталізували в Теребовлянську лікарню.