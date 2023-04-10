Правоохоронці Тернопільщини піймали двох любителів наркотиків

Шостого квітня близько 21:10 під час патрулювання Бучача працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль “ВАЗ”. Причина зупинки – порушення правил дорожнього руху. Під час поверхневого огляду у чоловіка виявили паперовий згорток з речовиною рослинного походження. Порушник запевнив, що це його “добро” і він не збирався його реалізовувати.

Ще одного чоловіка піймали поліціянти у Копичинцях. Місцевий житель, побачивши людей у формі, самостійно віддав їм поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Усі речовини правоохоронці вилучили та направили на експертизу в Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Два факти слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Триває слідство.