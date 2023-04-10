Чергова жертва шахрая на Гусятинщині: чоловік втратив 29 тисяч гривень

Усі заощадження, які були на картці, втратив 38-річний житель Гусятина. Про злочин він повідомив працівникам поліції.

Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із частиною 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За словами потерпілого, ще 23 березня на його номер зателефонувала невідома особа і представилася представником банкуклієнтом якого він є. Додзвонювач повідомив, що з його картки невідомі намагаються списати кошти. У ході розмови “представник фінустанови” сказав назвати йому 4 останніх цифри картки, а далі попросив продиктувати коди-підтвердження, які надійшли смс-повідомленнями та у чат-боті “Телеграму”. Після виконаних рекомендацій у жителя Гусятина з картки списалося 29 тисяч гривень.

Правоохоронці встановлюють звідки дзвонили потерпілому та куди пішли гроші. Триває перевірка.

Працівники поліції наголошують, що спілкуватися з невідомими та повідомляти їм будь-які особисті дані, заборонено.