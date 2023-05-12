Правоохоронці Тернополя розшукали магазинних злодіїв

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує чотирьом мешканцям області, які накриміналили в обласному центрі. Зловмисники діяли по-різну, однак за аналогічною схемою.

Один з підозрюваних неодноразово судимий тернополянин 1986 року народження. Чоловік на шлях виправлення не став, натомість продовжив чинити протиправне. Він виносив товар з магазинів, непомітно ховавши його під верхній одяг.

Троє інших крадіїв 1995, 1982 та 1989 років народження діяли ідентичним способом. Вони привласнювали різного роду товар й завдавали матеріальних збитків.

Всі факти крадіжок документували камери відеоспостереження, записи з яких допомогти правоохоронцям вийти на їх слід.

Відомості про події слідчі територіального підрозділу поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.