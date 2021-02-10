Презентували візуалізацію проєкту Музею Івана Марчука у Ланівцях

Представники Лановецької громади зустрілися із геніальним художником, уродженцем Тернопільщини, Іваном Марчуком.

Іван Марчук ознайомився з ескізами приміщення Музею, у якому заплановано облаштувати виставковий зал, творчу майстерню та зону інсталяцій.

«Створення Музею Івана Марчука — одне із пріоритетних завдань Лановецької громади у напрямі культури та крок до гідного вшанування майстерності нашого геніального земляка і великого українського художника», — розповідають у Лановецькій міській раді.

До слова, Музей Івана Марчука заплановано розмістити на першому поверсі будівлі на вул. Незалежності, 15, на другому поверсі якої розташований Культурний центр Єловицьких.