Борщівські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі

06.04.2023 року о 08:54 год. виникла пожежа господарської будівлі в с. Сапогів Борщівської ТГ Чортківського району.

Вогнем знищено покриття площею 60 м кв., 10 тюків соломи, 1 дерев’яне вікно, 1 дерев’яні двері, речі домашнього вжитку. Пошкоджено перекриття площею 60 м кв. та речі домашнього вжитку.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 8 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Під час гасіння врятовано 1 будівлю.