На Тернопільщині жінку з дитиною не пустили у “Пункт незламності”

Голова обласної військової адміністрації закликає жителів області фіксувати на відео та інформувати його про випадки неналежної роботи пунктів

Критичний випадок зафіксовано в Збаражі, де жінку з дитиною не прийняли у “Пункті незламності”. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Труш. З цього приводу він зібрав оперативну нараду з головами громад.

Вчора (26 листопада – ред) жінка з дитиною заходить зарядити телефон і зігрітися , а їй кажуть: “Ми не працюємо і нічого не знаємо. До побачення”. Причому це в ЦНАПі. На задньому фоні на відео видно: горить світло, їй (працівниці – ред.) тепло, в неї чай, в неї заряджений телефон, Wi-Fi, інтернет. Сьогодні голова громади пояснював, що з усім розібралися – вона не зорієнтувалася. То зробіть, будь ласка так, щоб ваші керівники, які сидять у “Пунктах незламності”, дуже швидко орієнтувалися. Виявляється, люди не в той вхід зайшли. Та за руку треба було провести і показати, куди йти. Давайте, щоб ми не робили ще 55 пунктів у всіх голів громад вдома, – сказав на нараді Володимир Труш.

Неприпустимо, щоб людині відмовили у допомозі або на локації не було передбаченого набору послуг, наголосив голова ОВА. За це голови громад нестимуть персональну відповідальність!

Прошу жителів області інформувати мене про випадки неналежної роботи пунктів, передбачених для забезпечення першочергових потреб людей. Якщо десь в громаді не пустили в пункт, фільмуйте це і виставляйте мені на сторінку, дальше ми будемо розбиратися, наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні почали працювати так звані «Пункти незламності», де можна буде перечекати тривалі відключення світла. На Тернопільщині вже облаштували 101 такий пункт.

Терен