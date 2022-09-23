Пропозиція оренди на Тернопільщині: гідротехнічні споруди

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з оренди гідротехнічних споруд ставу за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Мала Плавуча, що перебуває у складі Козівської ОТГ.

🏘До оренди пропонуємо: інженерну споруду🔥

💡 Актив знаходиться у маленькому населеному пункті, сполученому з автомобільною трасою Т2018.

💰Стартова ціна — 7 137 гривень;

📭Прийом пропозицій — до 11 жовтня 2022 року;

🗓Дата аукціону — 12 жовтня 2022 року;

⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;

📍Локація — Тернопільська область, Тернопільський район, с. Мала Плавуча.