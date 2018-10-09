Проросійська партія на Кременеччині використовує заклади освіти у пропагандистських цілях

На Кременеччині проросійська партія “За життя” активізувала свою діяльність – спершу у спорті, тепер – в освіті. Представники партії здійснили піар-захід у кременецькій гімназії №6 – «посприяли у ремонті шкільних приміщень» та закупівлі паперу. Вже традиційно, подію висвітлювали працівники центрального каналу «112 Україна», який належить особисто Віктору Медведчуку.

Захід проводив заступник голови Тернопільського обласного осередку партії – Волошин Дмитро Іванович, а по сумісництву – радник «патріотичного» міського голови міста Кременця Олексія Ковальчука, що балотувався на місцевих виборах за підтримки Блоку Петру Порошенка.

Політична пропаганда в навчальних закладах антидержавних, відверто проросійських та взагалі будь-яких партій є неприпустимою. Зазначена піар-акція – ніщо інше, як спроба через так звану “благодійницьку” діяльність заручитися підтримкою громадян та підвищити рейтинг партії на майбутніх виборах.

“Ми розглядаємо зазначену піар-акцію як прояв політичної пропаганди з використанням освітнього закладу, який проведений антиукраїнською та антидержавною партією «За життя». Подібні прояви так званого «меценатства» спрямовані не на полегшення навчального процесу для дітей, а виключно з метою створення позитивного політичного іміджу в очах виборців, що вказує на високий ступінь цинізму організаторів таких акцій. Ми офіційно звернулися до голови Тернопільської ОДА Степана Барни та начальника Департаменту освіти і науки – Ольги Хоми, щоб не дозволити в майбутньому використання закладів освіти в пропаганді проросійських політиків і політичних сил”, – говорить Іван Ковалик, координатор Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану.

Випадки використання проросійськими політиками навчальних закладів у своїх пропагандистських цілях непоодинокі, зокрема, нещодавно голова політичної партії «Основа» Сергій Тарута здійснював піар своєї політсили на юридичному факультеті Тернопільського національного економічного факультету.

Довідка:

Політична партія «За життя» – проросійський проект, що координується та фінансово підтримується з Російської Федерації. Зокрема, декілька фактів:

✔️ керівники партії ведуть проросійську політику та відкрито заявляють – одним з головних завдань, що стоїть перед Україною, є відновлення відносин із Російською Федерацією та країнами СНД.

✔️ серед найвідоміших членів партії – екс-регіонали, реваншисти Вадим Рабінович та Євгеній Мураєв.

✔️ нещодавно до партії вступив Віктор Медведчук – кум Путіна та головний архітектор плану з розвалу України. Саме він координує та структурує всі проросійські та реваншистські сили для повернення до влади. Безперечно, його вступ у партію означає, що Медведчук розпочав активну підготовку до майбутніх виборів.

Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану