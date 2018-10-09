Остап Дроздов: 20 гідних фраз у Теребовлі

Майже три години тривала зустріч теребовлянців із тележурналістом і письменником Остапом Дроздовим. І це було якраз одне із таких спілкувань, якого хотілося ще і ще. Організатори знайомства – Теребовлянська княжа книгозбірня.

Свіжий погляд на особистість пересічного українця та загалом країну, як особистість. Цікавий аналіз стану, в якому ми зараз знаходимось і ще цікавіші методи виходів.

Багато – у щирій вечірній розмові із теребовлянцями, а ще більше – у презентованих книгах “Роман-вибух N1” та “Роман-вибух N2”.

Журналісти сайту “Теребовля – твоє місто” записали 20 фраз, які хочеться запам’яти як важливий меседж до всіх нас:

Ми самі автори своїх невдач.

Люди мають вміти взяти себе за шкірку і витягувати себе самих із болітця.

Люблю несистемних людей. Їх – меншість.

Не варто окриляти тих, з ким не збираєшся в небо.

У нас процвітає електорально калітство.

Якщо ти хочеш змінити все, то почни зміни на відстані свої руки. Це метр. Але з цих метрів складається країна.

Люди хочуть все і відразу, а приходить ніщо і поступово.

Ми збудували державного монстра, який живиться нами.

З української історії потрібно зняти чорні окуляри. Ми виховуємо молодь на невдачах. Ми їм транслюємо трагедії і поразки. А маємо показати успіх нашого виживання за будь-яких обставин і навчити їх досягати успіху.

Ми любимо свою країну і так хочеться дожити до того часу, коли вона знайде кожного з нас і почне любити так, як і ми її зараз.

Не потрібно дітей і молодь нав’язливо і примусово виховувати патріотами. Треба їх виховувати особистостями, спосібними на успіх, а вже потім такі люди будуть свідомими патріотами своєї країни, в якій вони є.

Коли тебе одного у класі притисли до стіни 25-теро, а ти точно знаєш, що ти правий, а вони думають, що вони праві, бо їх більше – радій усім серцем, що ти інший. Людям легше пристосуватися до більшості, ніж знайти і бути самими собою.

Скуштуй взяту книгу до 29 сторінки. Не смакуватиме – маєш право залишити.

Ми країна не текстів, а картинок. Ми більше хвилюємося як це виглядає, а не як є. Тому українські вибори – це змагання бігбордів і гаманців. А народ голосує за принципом фотографічної 3-секундної пам’яті: побачили, запам’ятали обличчя, проголосували.

Українські вибори – це технологія переобрання змовників. 20 % вибере для решти 80%. Чи є сенс у таких виборах?

Я кажу молоді: не йдіть у політику. Створюйте спільну альтернативну державу в державі, яка витіснить цю порожнечу. Волонтери змогли замінити Міністерство оборони.

У політиці є 5 % нормальних людей. Вони грають на руку решті, створюючи ефект демократичності. Так от, я б хотів, щоб ці 5% вийшли з політики, щоб там залишилось 100% лайна, щоб його легше було злити.

Витіснити цю порожнечу можна навіть на невеликому рівні – у ваших містах, громадах. Так, це буде довго, але куди нам спішити?

Є люди без біографії. А є люди із суцвіттям різних життєвих етапів. І це цікаво. Це краще ніж нічого

Не бійся бути один. Бійся бути нуль.

Більше – у книгах автора, а також у його телеперадачах на каналі ZIK.