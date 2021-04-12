43 пожежі за неділю: на Тернопільщині люди масово палять траву. Де горіло?

За останню добу в Тернопільській області рятувальники разом із місцевими мешканцями ліквідували 43 пожежі сухої трави на відкритій території.

10:54 в селі. Теклівка Чортківського (Гусятинського) району виникла пожежа сухої трави та очерету на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава та очерет на площі 0,03 га.

12:11 в селі Тростянець Тернопільського (Бережанського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 2 га.

12:43 в місті Збараж Тернопільського (Збаразького) району на вул. Заводська району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 4,6 га. Під час гасіння врятовано лісову посадку площею 3 га.

12:53 в селі Грибова Кременецького (Лановецького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,008 га.

13:07 в селі Коновиця Кременецького (Шумського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1 га.

13:09 в селі Ішків Тернопільського (Козівського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 2 га.

13:30 в селі Головчинці Чортківського (Заліщицького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 3 га.

14:02 в місті Теребовля Тернопільського (Теребовлянського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 2 га.

14:17 в селі Жизномир Чортківського (Бучацького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1,5 га.

14:30 в селі Мушкарів Чортківського (Борщівського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,5 га.

14:59 в місті Збараж Тернопільського (Збаразького) району виникла пожежа сухої трави на території цвинтаря, що належить МКП «Добробут». Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,5 га.

15:00 в селі Малів Тернопільського (Теребовлянського) району виникла пожежа сухої трави та трав’яного настилу самосіву на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава та трав’яний настил самосіву на площі 1 га.

15:25 в селі Малий Ходачків Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 2 га.

15:30 в селі Вістря Чортківського (Монастириського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 2,7 га.

15:37 в селі Вигода Тернопільського (Гусятинського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,04 га.

15:39 в селі Чорний Ліс Тернопільського (Збаразького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 4,8 га. Під час гасіння врятовано лісову посадку площею 5 га.

15:58 в селі Залізці Тернопільського (Зборівського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,5 га.

16:00 на хуторі Хом’яківка Нагірянської ОТГ Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,5 га.

16:18 в селі Констанція Чортківського (Борщівського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1,5 га.

16:31 в місті Хоростків Чортківського (Гусятинського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,006 га.

16:46 в селі Дружба Тернопільського (Теребовлянського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 3 га.

16:47 в селі Івашківці Тернопільського (Збаразького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1 га.

18:00 в селищі Скала-Подільська Чортківського району (Борщівський) виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,5 га.

18:14 в селі Андруга Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,3 га.

18:15 в селі Метенів Тернопільського району (Зборівський) виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 2 га.

18:16 в селі Мишковичі Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 2,5 га.

18:22 в селі Білобожниця Чортківського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1 га.

18:38 в селі Розгадів Тернопільського району (Зборівського) виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,03 га.

19:30 в селі Оришківці Чортківського району (Гусятинського) виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1 га. П

19:35 в місті Чортків на вул. Рудькова виникла пожежа сухої трави і сміття на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава і сміття на площі 1 га.

19:42 в селі Байківці Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,03 га.

19:43 в місті Бережани Тернопільського району (Бережанський), на вул. Загороди, виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,5 га.

20:41 в селі Беримівці Тернопільського (Зборівського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,02 га.

20:44 в селі Сновидів Чортківського (Бучацького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,5 га.

20:45 в місті Бучач Чортківського (Бучацького) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,15 га.

20:46 в селі Божиків Тернопільського (Бережанського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 2 га.

20:50 в селі Криниця Чортківського (Монастириського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1,5 га.

20:57 в селі Дорофіївка Тернопільського (Підволочиського) району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,04 га.

21:47 в селі Сапанів Кременецького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1 га.

21:58 в селі Посухів Тернопільського району (Бережанський) виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 1,5 га.

22:02 на узбіччі автодороги «Тернопіль -Львів» поблизу кафе «Українські вареники» Тернопільського району (Зборівський) виникла пожежа очерету. Внаслідок пожежі знищено: суха очерет на площі 3 га.

22:15 в селі Біла Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,05 га.

22:20 в селі Потік Тернопільського району (Козівський) виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено: суха трава на площі 0,5 га.