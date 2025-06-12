У Тернополі 13 – 14 червня на вул. Руській буде ускладнений рух транспорту

13 та 14 червня на вул. Руській у Тернополі буде ускладнений рух транспорту у зв’язку з проведенням робіт із поточного ремонту дорожнього покриття.

Зокрема, на ділянці дороги, по парній стороні житлової забудови, від перехрестя вулиць Патріарха Йосифа Сліпого – Руська до пішохідного переходу перед перехрестям вулиць Руська – Патріарха Мстислава проводитимуть роботи з влаштування нового асфальтобетонного покриття проїзної частини.

Роботи триватимуть з 08:00 до 22:00 год, при сприятливих погодних умовах.

Під час виконання робіт на зазначеній ділянці буде частково ускладнений рух транспорту. Просимо водіїв та пішоходів завчасно планувати маршрути та дотримуватись дорожніх знаків і тимчасових обмежень.