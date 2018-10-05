“Принеси відро яблук зі свого саду в найближчий дитячий садок”: закликає волонтерка на Кременеччині

Про благодійну акцію для тих, хто має власні сади та городи і надлишок фруктів та овочів оголосила голова благодійного фонду “Власна Ініціатива” Надія Врочинська. Поділитися овочами та фруктами жінка закликає через групи у соцмережах, – пише КременецьСіті.

“Принеси відро найкращих яблук зі свого саду в найближчий дитячий садок, школу, в найближчу лікарняну їдальню, в будинок для людей похилого віку. Хто має город — принесіть відро картоплі, цибулі, буряка чи моркви, гарбузи! Давайте подбаємо про наших найнезахищеніших громадян, у яких ослаблений імунітет — дітей, хворих і старих. Завтра я перша це зроблю”, – пише Надія Врочинська. Натомість пропонує кухарям збільшити асортимент страв із фруктів та овочів.

У своєму пості жінка висловила сподівання, що керівники бюджетних закладів з вдячністю приймуть допомогу від населення.

“З повагою і сподіваннями на підтримку такої ініціативи жителями Кременеччини тай по всій Україні! Прошу про репост! Голова благодійного фонду “Власна Ініціатива” Надія Врочинська.