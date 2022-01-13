П’ять об’їзних доріг збудують в Тернопільській області впродовж 2022 року

Розвантажити міста від трафіку – пріоритетне завдання дорожньої сфери на найближчі роки.

Через відсутність або поганий стан об’їзних доріг більшість транспортних засобів рухаються населеними пунктами.

Великий потік машин спричиняє затори, ускладнює рух, руйнує дорожнє покриття.

Міські дороги не розраховані для такого навантаження, тому стратегічним завданням уряду є будівництво та відновлення об’їзних доріг.

Наразі в області розпочато роботу щодо п’яти об’єктів. Зокрема:

розробляється проєктна документація для будівництва об’їзної дороги Теребовлі оголошено тендер на закупівлю робіт з розробки проєктної документації обходу міста Бережани виділено кошти на поточний середній ремонт дороги С-201026 (об’їзна дорога Ланівців) оголошено тендер на будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях та північно-східної ділянки обходу Тернополя будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на перетині автомобільних доріг Р-39 та Р-41