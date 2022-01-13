На Тернопільщині виготовлятимуть дрони

Міський голова Роман Казновецький презентував можливості Лановецької громади, а директор Агенції регіонального розвитку Тернопільської області Андрій Семенюк разом з експертами представили концепцію та ключові ідеї майбутнього індустріального парку «LANIVTSI».

Функціональне призначення ІП «LANIVTSI» – розміщення виробництва літальних і наземних безпілотних апаратів (дронів), які застосовуватимуться в сільському, лісовому та водно-болотному господарствах, у сфері переробки агропродукції та в організації безпеки.

Створення умов для розвитку високотехнологічних та інноваційних підприємств сьогодні є одним з пріоритетів Державної політики регіонального розвитку. Запуск таких виробництв вже в найближчій перспективі покращить соціально-економічну ситуацію в Тернопільській області дасть поштовх для інвестицій та забезпечить організацію нових високооплачуваних робочих місць.