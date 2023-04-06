Питання кору у Чортківській громаді “закрито”

Сьогодні, 6 квітня, відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Основним питанням, котре розглянули, стала ситуація із захворюваністю на кір у Чортківській громаді. Нагадаймо, три тижні тому у нас зафіксували декілька випадків даного захворювання серед дітей шкільного віку.

Втім, за цей час у всіх навчальних закладах провели відповідні перевірки, шкільні медсестри перевіряли стан дітей, було посилено протиепідемічні заходи. На щастя, нових випадків захворювання кору у Чортківській громаді НЕ ЗАФІКСОВАНО, а діти, що хворіли – вже видужали.

Закликаємо все ж бути обережними та обачними! Шановні батьки, якщо у вашої дитини є найменші ознаки вірусного захворювання, її слід залишити вдома до повного видужання!

Нагадуємо, спеціального лікування від кору немає. Найкращий захист — вакцинація. В Україні є комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК). Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист. Для найкращого захисту дитина має отримати дві дози КПК-вакцини.