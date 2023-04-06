Поїзд «Львів-Чернівці» знову курсуватиме через Чортків

Відновив свою роботу регіональний експрес №802/801 Чернівці – Львів від Укрзалізниця. Маршрут проходить також через Заліщики, Тернопіль, Золочів та інші міста.

Нагадуємо, потяг і надалі курсуватиме із Чорткова до Львова щоденно – і в будні, і у вихідні. З Чернівців транспорт вирушатиме о 5:55 ранку, о 8:24 прибуватиме до Чорткова, о 10:18 до Тернополя, а до кінцевої станції – Львова – о 12:20.

Зворотно – зі Львова до Чернівців – виїжджатиме о 15:38, до Тернополя прибуватиме о 17:39, до Чорткова о 19:35, а до Чернівців о 22:26.

У продажі, як і раніше, є квитки на сидячі місця першого класу та сидячі місця другого класу.