На Тернопільщині завдяки прокурорам громаді повернуто землі вартістю понад 355 млн грн

Господарський суд Тернопільської області задоволив позов Чортківської окружної прокуратури до господарського товариства про розірвання договору оренди та повернення земельних ділянок вартістю понад 355 млн грн.

Прокурори встановили, що впродовж тривалого часу орендар ухилявся від виконання зобов’язання за договором. Він систематично не сплачував кошти за користування 2 земельними ділянками у с. Залісся Чортківського району, які взяв в оренду під будівництво сонячної електростанції.

Ділянки загальною площею 18 га належать до земель для розміщення та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергозберігаючих підприємств.

Рішення суду виконано. Землю повернуто територіальний громаді.