Після сварки з чоловіком тернополянка зважилась на самогубство
Тернополянка, після сварки з чоловіком, зважилась на суїцид.
Випадок трапився 28 жовтня близько 23:47 години на вулиці 15 Квітня у Тернополі.
Медики «швидкої» допомоги рятували 37-річну жінку.
Вона розповіла, що посварившись з чоловіком, вирішила покінчити життя самогубством. Для цього випила значну дозу таблеток.
«Після наданої медичної допомоги пацієнтку, у супроводі працівників поліції, доставлено у психоневрологічну лікарню», – зазначив генеральний директор Центру ЕМД Михайло Джус.