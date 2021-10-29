Після сварки з чоловіком тернополянка зважилась на самогубство

Тернополянка, після сварки з чоловіком, зважилась на суїцид.

Випадок трапився 28 жовтня близько 23:47 години на вулиці 15 Квітня у Тернополі.

Медики «швидкої» допомоги рятували 37-річну жінку.

Вона розповіла, що посварившись з чоловіком, вирішила покінчити життя самогубством. Для цього випила значну дозу таблеток.

«Після наданої медичної допомоги пацієнтку, у супроводі працівників поліції, доставлено у психоневрологічну лікарню», – зазначив генеральний директор Центру ЕМД Михайло Джус.