«Ремонт доріг був і залишається пріоритетом» – міський голова Зборова Руслан Максимів  

Рідне місто мріє облаштувати як власну домівку. Щоб було затишно і зручно, щоб хотілося тут працювати і вільний час проводити було приємно. Це професійне кредо молодого міського голови Зборова Руслана Максиміва («Блок Петра Порошенка «Солідарність»).

– Майже два роки тому ви стали міським головою Зборова. Які пріоритети поставили перед собою тоді і які зараз?

– Пріоритетів було кілька. Одним з них був і залишається ремонт доріг. Проектно-кошторисну документацію щодо проведення ремонту доріг було виготовлено за кошти міської ради. Перш за все виготовили документацію щодо трьох вулиць, які є найбільш проблемними. У 2016 році за кошти з міського бюджету ми зробили капітальний ремонт вулиць Гетьманська і 8 березня. По місту також провели ямковий ремонт. За цей рік загалом відремонтували дороги 9 вулиць.

– Як ви бачите можливість подальшого облаштування інфраструктури міста?

– У 2017 для ми продовджуємо наші роботи. Для комунального підприємства «Водоканал» придбали екскаватор, провели ремонт 9 доріг, три з них в асфальтному покритті. На даний час встановлюємо дитячий майданчик у міському парку імені Богдана Хмельницького. Половина робіт вже проведена. Для цього закупили нові лавочки та різний інвентар. Парк був занедбаний з радянських часів. Хочемо перетворити його на відпочинкову зону. Спочатку здійснили обрізку дерев, потім проводили благоустрій. Зараз облагороджуємо.

Зроблено за листопад-грудень 2015 року

– Здійснено реконструкцію покрівлі даху дошкільного навчального закладу № 2 з улаштуванням шатрового даху;

– Проведено реконструкцію шатрового даху загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1;

– Була виділена субвенція із місцевого бюджету державному бюджету на придбання комп’ютерної техніки для Зборівського відділення податкової інспекції.

Зроблено у 2016 році

– ремонт тротуару на вул. Тернопільській

– поточний ремонт доріг на вул. Б. Хмельницького, Козацькій, Незалежності, Гоголя, Тернопільській, Чорновола, Коханівка, Дружби, Франка, Куклинецькій, Д.Галицького

– асфальтобетонне покриття дороги на вул. Гетьманській

– поточний ремонт тротуарної доріжки на вул. Тернопільській

– реконструкція вул. Б.Хмельницького

– відновлено два кілометри каналізаційної мережі, яка не працювала з 1986 року

– капітальний ремонт водонапірної вежі

– придбано комунальну техніку: Mercedes-Benz-100, трактор МТЗ-80, бортовий самоскид Газ-3307

Зроблено у 2017 році

– Куплено екскаватор

– Проведено ремонт доріг на вул. Гоголя ,46, Гоголя, 46Б, Довженка, Млиновецька, Ліпінського, Купчинського, Паркова, Б.Хмельницького

– Встановлений дитячий майданчик

– Провдедено благоустрій міського парку

– Встановлено на центральній вулиці Зборова тротуарну плитку на площі 2 тисячі кв. м.

– Куплено мотоблок, роторну косарку для паркової зони;

– Закуплені біотуалети 2шт.

– На завершальній стадії зведення двох спортивних майданчиків у Зборові.