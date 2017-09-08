Тернопільський мер Сергій Надал замітає сліди присутності своєї родини в бізнесі на торфі? (документ)

Тільки вчора ми припустили, що мер взявся шантажувати тернополян відсутністю гарячої води, таким чином захищаючи родинний бізнес. А вже сьогодні він почав виправдовуватись і пояснювати, що до бізнесу на альтернативних котелень його родина не має стосунку. І дійсно, рідний брат дружини міського голови Тернополя Сергія Надала – Богдан Вербовий більше не має стосунку до фірми-інвестора ТОВ «Тернопільтепло». Про це у мережі Фейсбук пише журналіст газети “Номер один” Тетяна Колеснік.

За її словами, близько місяця тому Богдан Богданович щез з числа засновників.

Для мене це стало сигналом того, що міський голова не планує відмовлятися від «альтернативного блага» і «дожимати» його всіма силами. Мабуть, він думав, що, прибравши (принаймні офіційно!) свою родину, питання в громадськості зникнуть. Та от біда. Не через родичів мера люди почали виходити на протести. Далеко не тому. Власне я, готуючи один з перших матеріалів на цю тему, зацікавилася котельнями через активність мешканців, а не через родинні інтереси мера. Уже потім пазл склався повністю. І прізвище «Вербовий» пояснило, чому міський голова так категорично відмовляється йти на зустріч людям.

Ще один момент. Сергій Надала далеко не ідіот, щоб так «палитися». Мабуть, справа (тобто поява родини публічно) вартувала подальших іміджевих втрат. Тим паче, що боротьба продовжується і зараз ми маємо новий «виток» цитую: «Нема котелень – немає гарячої води». Принаймні так декларують наближені до мера видання. Хоча й сам директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» це спростовує, кажучи, що всьому виною велика заборгованість.

До чого веду? Міський голова, швидше за все, кістьми лягатиме за ті котельні. Шантаж водою, «затирання» родинних зв’язків, не бажання йти на діалог – тому яскраве підтвердження.

Щоправда поки що не зник із засновників Юрій Лазаренко – екс-депутат тернопільської обласної ради від партії ВО “Свобода”, екс-директор КП облради “Архбудсервіс” та екс-начальник Служби автомобільних доріг у Львівській області. Лазаренко, між іншим, «виплив» у ТОВ «Тернопільтепло» також не одразу.

Взагалі така річ, як засновники, доволі гнучка та в будь-який момент піддається редагуванню. Якщо зараз прізвище «Вербового» зникло з переліку інвесторів, це не означає, що воно не з’явиться згодом.

Яскравий приклад – ТОВ «Європейський екологічний альянс» – це фірма, яка отримала від ТМР по інвестугоді у користування земельну ділянку, площею 6 га в с. Миролюбівка.

Спочатку у її засновниках «світився» абсолютно невідомий (принаймні для мене) чоловік. Згодом, коли ТОВ отримало усі дозвільні документи, рішення сесії, виконкому, раптом «сплив» колега-податківець, екс-директор КП міськради «Екоресурси» Сергій Ковдриш, якого пов’язує з мером не тільки спільна плідна праця у податковій, а й громадська діяльність. Так, згідно з даними «Youcontrol», міський голова Тернополя є керівником та засновником ГО «Федерація хокею Тернопільської області». У цій громадській організації в числі засновників також фігурує і пан Ковдриш. Цього факту, між іншим, мер Тернополя не приховує, а навпаки, вказує ГО у своїй декларації.

P.S. Я непогано (хочеться ліпше, звісно) оперую реєстрами і скажу навіть більше: дані про те, хто був засновником тої чи іншої фірми – нікуди не зникають. Тому додаю «скрін», в якому чітко видно, коли пан Вербовий зник з ТОВ «Тернопільтепло». Що на це скажете, пане мер?



